Нарушко Казимир Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нарушко
- Имя
- Казимир
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 279
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136638. НАРУШКО, КАЗИМІРЪ ОСИПОВЪ, К. Иллукстск. у., Двѣтенск. в., 51 г.; — Ковенск. О. С. 3 Сент. 909, 149 и 1642 У., арест. отд. 5 л. Исп. 17 Окт. 909. 905 49097 170* М. |903 50301 170 М.
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