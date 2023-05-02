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Опрянова Степанида Гаврилова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Опрянова
Имя
Степанида
Отчество
Гаврилова
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 294
Источник
Скан
Оригинальная запись
137033. ОПРЯНОВА, СТЕПАНИДА ГАВРИЛОВА. К. Судогод. у., Воскресенск. в., д. Копцева, 45л.; — Г. С. г. Вязниковъ, 18 Сент. 909, 169 М., тюр.1 м. Исп. 3 Окт. 909.

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