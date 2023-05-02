Опрянова Степанида Гаврилова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Опрянова
- Имя
- Степанида
- Отчество
- Гаврилова
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 294
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 137033. ОПРЯНОВА, СТЕПАНИДА ГАВРИЛОВА. К. Судогод. у., Воскресенск. в., д. Копцева, 45л.; — Г. С. г. Вязниковъ, 18 Сент. 909, 169 М., тюр.1 м. Исп. 3 Окт. 909.
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