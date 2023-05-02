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Алексеев Василий Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеев
Имя
Василий
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1886
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
17014. АЛЕКСѢЕВЪ, Василій Васильевъ. Мѣщ. г. Ливенъ (свѣчн.), 19 л.; приг. М. С. 6 уч. Ливен. окр., по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 1 м. Исп. 31 Дек. 1886 г.

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