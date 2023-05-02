Кисель Семен Митрофанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кисель
- Имя
- Семен
- Отчество
- Митрофанов
- Дата исполнения приговора
- 13 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133794. КИСЕЛЬ, СЕМЕНЪ МИТРОФАНОВЪ. К. изъ сс.-п. Тарск. у., Бергамакск. в., д. Большого-Никольскаго, 38 л., рд. Кролевецк. у., Покошицк. в., въ д. Игнатовкѣ; — Омск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 13 Авг. 909. | 904 4201 169 М. и 977 У. | 902 44702 1655 У. | 95 93582 977 и 1647 У. | 92 22981 172 М.
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