Мац Михаил Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мац
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 26 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135961. МАЦЪ, МИХАИЛЪ МИХАЙЛОВЪ. К. РадиминІ. у., гм. Рудзенко, д. Рудно, 39 л.;—Гм. С. 3 окр. Радимин. у. 25 Сент. 909, 172 М. (укрыв.), тюр.3 м. Исп. 26 Сент. 909.
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