Федоров Сергей Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 23 август 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3487. ФЕДОРОВ, СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 51 г. Гр. Новоторжск. у., Книмовск. в., д. Ладенина;— Н. С. 6 уч. Новоладожск. у. Хищение, лиш. св. 1 г. Срок. Исп. не указ., осужд. 23 авг. 922.
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