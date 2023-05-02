Андреев Семен Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44883. АНДРЕЕВЪ, СЕМЕНЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Владимір. у., Ундольск. в., д. Братановой, 35 л., рд. въ г. Владимірѣ; — Москов. Ст. С. М. С. (во 2 р.), 169 М., тюр. 5 м. Исп. 30 Мая 905. | 901 32629 286 У.
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