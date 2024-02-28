Лебедев Михей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Михей Иванов

Лебедев Михей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лебедев
Имя
Михей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
02 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
48223. ЛЕБЕДЕВЪ, МИХѢЙ ИВАНОВЪ. К. Мологск. у., Станиловск. в., д. Окулихи, 40 л.; — У. Чл. О. С., по Мологск. у. (во 2 р.), 170 М., тюр. 8 м. Исп. 2 Іюня 905, счит. ср. съ 30 Нояб. 904. | 95 51352 170 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close