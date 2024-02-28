Лебедев Михей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лебедев
- Имя
- Михей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 144
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48223. ЛЕБЕДЕВЪ, МИХѢЙ ИВАНОВЪ. К. Мологск. у., Станиловск. в., д. Окулихи, 40 л.; — У. Чл. О. С., по Мологск. у. (во 2 р.), 170 М., тюр. 8 м. Исп. 2 Іюня 905, счит. ср. съ 30 Нояб. 904. | 95 51352 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.