Карчевский Альтер Файбусев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карчевский
- Имя
- Альтер
- Отчество
- Файбусев
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 101
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65391. КАРЧЕВСКІЙ, АЛЬТЕРЪ ФАЙбУсевъ. Мщ. г. Лодзи. 22 л.; — М. С. 8 уч. г. Лодзи, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 30 Мая 907.
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