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Яковлев Николай Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковлев
Имя
Николай
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
15 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 391
Источник
Скан
Оригинальная запись
14980. Яковлев Николай Александрович, 19 л., Тверск. г., Бежецк. у., Филипповск. в., д. Невеш. Н. С. Деж. кам. г. Ленинграда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 15/ѴІІ—26.

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