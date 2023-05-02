Величко Даниил Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Величко
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 80938. ВЕЛИЧКО, ДАНІИЛЪ ФЕДОРОВЪ (онъ же Величкинъ), 20 л. Мщ. г. Острогожска; — Екатеринодар. О. С., 12 Марта 911, 114, 140. 152, 2 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659, 1 и 3 п. 1659¹ У., тюр. 3 г. Исп. 30 Апр. 911. | 909 130779 169 М. | 906 47122 169 М. | 908 121615 1 ч. 1655 У.
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