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Мошьянов Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мошьянов
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
13 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7888. Мошьянов Иван Иванович, 33 л., Шадринск. окр., Четкаринск. р., пос. Ленина. Н. С. 13 р. Шадринск. окр. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. с пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 13/ѴІІІ—26.

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