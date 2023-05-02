Глебов Константин Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глебов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49356. ГЛѢБОВЪ, КОНСТАНТИНЪ ФЕДОРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Карсун. у., Мало-Карсунск. в., с. Большой-Бекетовки, 23 л., рд. въ г. Самарѣ; — Троицк. О. С., 9, 115, 149, 152, 975, 9, 1 ч. 1666 и 7 п. 1671 У., тюр. 1 г. Исп. 10 Янв. 909. | 906 54597 1484 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 86649. | 903 46971 169 М.
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