Чижов Иван Махайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чижов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Махайлов
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 329
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14066. Чижов Иван Махайлов., 22 л., г. Красноярска. Н. С. 1 уч. г. Красноярска. Ст. 2 ч. 165, л. с. 1½ г., п. п. 2 г. 26 апр. 927.
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