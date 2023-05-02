Соловьев Николай Георгиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соловьев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Георгиевич
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 338
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10778. СОЛОВЬЕВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 36 л., г. Иркутска. Вятск. Губсуд. Ст. ст. 3 ч. 16, 1 ч. 113, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Приг. вступил в закон. силу 1 ноября 924.
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