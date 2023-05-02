Цкирия Михаил Кимотиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цкирия
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Кимотиев
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141003. ЦКИРІЯ, МИХАИЛЪ КИМОТІЕВЪ. К. Зугдидск. у., с. Ноджихеви, 23 л.; — Кутаисск. О. С. 169 и 170 М., 134, 135, 149, 152, 1 ч. 294 и 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 29 Окт. 909.
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