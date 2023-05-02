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Волков Василий Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волков
Имя
Василий
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
09 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
22590. ВОЛКОВ, ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, 22 л. Гр. Лужск. у., Бельско-Сяберск. в., д. Ренек; — Н. С. 2 р. 1 отд. г. Петрограда. Разгром, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. на ½, с зач. 4 м. и 5 д. пр. з. Исп. 9 июня 920.

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