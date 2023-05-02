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Базык Владимир Миронович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Базык
Имя
Владимир
Отчество
Миронович
Дата исполнения приговора
28 февраль 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
226. БАЗЫК, ВЛАДИМИР МИРОНОВИЧ, 23 л. Гр. Кубано-Черноморск. обл., ст. Степной;—Н. С. 3 уч. Тимошевск. отд. Кража, лиш. св. 1 ½ г. Исп. 28 февр. 922

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