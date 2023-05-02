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Абас-Оглы Мочлес

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абас-Оглы
Имя
Мочлес
Дата исполнения приговора
12 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 3
Источник
Скан
Оригинальная запись
4. АБАС-ОГЛЫ, МОЧЛЕС, 34 л. Гр. г. Ташкента; — Н. С. 2 р. 6 отд. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 12 июня 920.

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