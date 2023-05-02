Медведюк Степан Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Медведюк
- Имя
- Степан
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 197
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6930. МЕДВЕДЮК СТЕПАН АФАНАСЬЕВИЧ, 23 л., Подольск. г., Брацлавск., у., Лучанск. в., д. Шендерово. В. Т. Западн. окр. Ст. ст. 180 п. «ж», 3 ч. 208, лиш. св. 3 г. П. В. З. С. 15/Х—24.
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