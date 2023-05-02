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Медведюк Степан Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Медведюк
Имя
Степан
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6930. МЕДВЕДЮК СТЕПАН АФАНАСЬЕВИЧ, 23 л., Подольск. г., Брацлавск., у., Лучанск. в., д. Шендерово. В. Т. Западн. окр. Ст. ст. 180 п. «ж», 3 ч. 208, лиш. св. 3 г. П. В. З. С. 15/Х—24.

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