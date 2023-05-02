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Щербаков Николай Иннокентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щербаков
Имя
Николай
Отчество
Иннокентьев
Дата исполнения приговора
09 июнь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 363
Источник
Скан
Оригинальная запись
15555. Щербаков Николай Иннокентьев., 25 л., Сретенск. окр., г. Нерчинска. Н. С. Алек. зав. р., Читинск. окр. Ст. 2 ч. 166, л. с. 6 м. 6 д. 9 июня 927.

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