Сарамаков Онисим Исаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСарамаков Онисим Исаев

Сарамаков Онисим Исаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сарамаков
Имя
Онисим
Отчество
Исаев
Дата исполнения приговора
24 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
50298. САРАМАКОВЪ, ОНИСИМЪ ИСАЕВЪ. К. Вяземск. у., Хмѣлицк. в., д. Лавровой, 18 л., з — М. С. Николаев. уч. г. Москвы, 3 п. 14, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 24 Іюня 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close