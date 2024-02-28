Сарамаков Онисим Исаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сарамаков
- Имя
- Онисим
- Отчество
- Исаев
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50298. САРАМАКОВЪ, ОНИСИМЪ ИСАЕВЪ. К. Вяземск. у., Хмѣлицк. в., д. Лавровой, 18 л., з — М. С. Николаев. уч. г. Москвы, 3 п. 14, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 24 Іюня 905.
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