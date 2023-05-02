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Юдин Александр Нииколаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юдин
Имя
Александр
Отчество
Нииколаевич
Дата исполнения приговора
28 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 391
Источник
Скан
Оригинальная запись
13401. ЮДИН АЛЕКСАНДР НИІКОЛАЕВИЧ, 44 л., Ленинградск. г., Детскосельск. у., Пулковск. в., д. Каменка. В. Т. Балтфл. и Крокреп. Ст. сг. 3 ч. 16, 180, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 28/Ѵ—24.

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