Кравцов Василий Кондратьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кравцов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Кондратьевич
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5507. КРАВЦОВ ВАСИЛИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ, 32 л., Приморск. г., Спасск. у., Сысоевск. в. и с. В. Т. Приморск. р. Ст. 2 ч. 181, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. П. В. З. С. 20/І—24.
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