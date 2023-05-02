Роничка Иван Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Роничка
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2805. РОНИЧКА, ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 24 л. Гр. б. Люблинск. г.;— Р. Т. Кубано-Черноморск. обл. Ст. Ст. 76 ч. 1, 95, лиш. св. 4 г. 6 м. 29 д. и пор. пр. 6 л. Исп. 19 окт. 922.
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