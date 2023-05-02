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Борзых Порфирий Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борзых
Имя
Порфирий
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
07 июнь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
1408. Борзых Порфирий Андреев., 17 л., Севск. у и в., д. Н.-Ямскои-Слободы. Брянск. Г. С. Ст. 59³, л. с. 4 г. 7 июня 927.

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