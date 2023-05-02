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Мазко Захар Марков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мазко
Имя
Захар
Отчество
Марков
Дата исполнения приговора
17 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
66673. МАЗКО, ЗАХАРЪ МАРКОВЪ. К. Чернигов. у., Холявинск. в., с. Роищенской Слободы, 44 л.; — Чернигов. О. С., 1 ч. 269’ У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 17 Іюля 907.

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