Мазко Захар Марков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мазко
- Имя
- Захар
- Отчество
- Марков
- Дата исполнения приговора
- 17 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 146
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66673. МАЗКО, ЗАХАРЪ МАРКОВЪ. К. Чернигов. у., Холявинск. в., с. Роищенской Слободы, 44 л.; — Чернигов. О. С., 1 ч. 269’ У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 17 Іюля 907.
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