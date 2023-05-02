Павлик Николай Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлик
- Имя
- Николай
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 31 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 297
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 55597. ПАВЛИКЪ, НИКОЛАЙ ПЕТРОВЪ (онъ же Павлюкъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Александрійск. у., Елисаветградковск. в. и с., 45 л.; — Елисаветград. О. С., 13, 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 31 Янв. 909. 900 102164 1655 У.; 85 80882 170¹ М.; 96 95380 1655 У.; 84 52653 169 М.; 93 45258 170 М.; 83 47994 169 М.; 90 55239 977 и 1655 У.
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