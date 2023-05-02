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Мацюта Алексей Кириллов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мацюта
Имя
Алексей
Отчество
Кириллов
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
135966. МАЦЮТА, АЛЕКСѢЙ КИРИЛЛОВЪ. К. Прилукск, у., Згуровск. в., с. Александровки, 19 л.; — Лубен. О. С., 4 п. 134, 135, 140,149, 13 и1525 У., тюр. 3 г. Исп. 10 Окт. 909.

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