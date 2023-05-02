Мацюта Алексей Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мацюта
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135966. МАЦЮТА, АЛЕКСѢЙ КИРИЛЛОВЪ. К. Прилукск, у., Згуровск. в., с. Александровки, 19 л.; — Лубен. О. С., 4 п. 134, 135, 140,149, 13 и1525 У., тюр. 3 г. Исп. 10 Окт. 909.
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