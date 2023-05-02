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Кайманов Николай Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кайманов
Имя
Николай
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
06 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
5344. КАЙМАНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 19 л., Пензенск. у., Конной в. Пензенск. Губсуд. Ст. 1 ч 183, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 6 янв. 924.

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