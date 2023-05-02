Иванов Лука Ионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Лука
- Отчество
- Ионов
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39697. ИВАНОВЪ, ЛУКА ІОНОВЪ. Сс.-посел. Красноярск. у., Еловск. в., д. Пакульской, 38 л., рд. Усть-Медвѣдицк. окр., въ Ефремовск. в.; — Иркутск. С. П. (въ 8 р.), 149 и 2 ч. 1455 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 10 Февр. 905. | 99 94479 У. о сс. | 88 86885 1525 У.
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