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Васильев Алексей Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васильев
Имя
Алексей
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
08 март 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
38844. ВАСИЛЬЕВЪ, АЛЕКСѢЙ ВАСИЛЬевъ. К. изъ сс.-посел. Ачинск. у., Балахтинск. в., д. Мало-Сырской, 30 л., рд. Чебоксар. у., Акульевск. в., въ д. Мало-Камаевой; — Иркут. С. П. (во 2 р.; 1 р. Воен. С), 134, 135, 2 и 3 ч. 1455 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 8 Марта 907.

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