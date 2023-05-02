Бакуткин Калин Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакуткин
- Имя
- Калин
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 626. БАКУТКИН, КАЛИН ПАВЛОВИЧ, 39 л. Гр. Нижне-Ломовск. у., Больше-Верховск. в., с. Блиновки; — Н. С. 7 уч. Нижне-Ломовск. у. Винокур., лиш. св. 5 л. условно с конфиск. всего имущ.
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