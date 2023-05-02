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Бакуткин Калин Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бакуткин
Имя
Калин
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
626. БАКУТКИН, КАЛИН ПАВЛОВИЧ, 39 л. Гр. Нижне-Ломовск. у., Больше-Верховск. в., с. Блиновки; — Н. С. 7 уч. Нижне-Ломовск. у. Винокур., лиш. св. 5 л. условно с конфиск. всего имущ.

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