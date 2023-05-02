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Головнев Митрофан Кондратьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Головнев
Имя
Митрофан
Отчество
Кондратьев
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
17729. ГОЛОВНЕВЪ, МИТРОФАНЪ КОНдратьевъ, 22 л. К. Рѣжицк. у., Сакстыгальск. в., д. Морковки; — Г. С. 3 уч. г. Двинска, 9 Дек. 910, 169 М. тюр. 4 м. Исп. 24 Дек. 910. | 910 74088 177 М.

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