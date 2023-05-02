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Чечин Николай Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чечин
Имя
Николай
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
04 декабрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 514
Источник
Скан
Оригинальная запись
155820. ЧЕЧИНЪ. НИКОЛАЙ ИВАновъ. К. Зарайск. у., в. и д. Трасны, 14 л.; — М. С. Маріин. уч. г. Москвы 4 Дек. 909, 6, 11, 16 и 169 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 20 Нояб. 908 г. (11и 169 М., испр. пріютъ до 18 л. возр.), подъ отвѣтств. надз. матери, Исп. 4 Дек. 909.

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