Лобашев Петр Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лобашев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 291
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 68313. ЛОБАШЕВЪ, ПЕТРЪ МИХАЙловъ. Сс.-посел. Красноярск. у., Нахвальск. в., с. Кекурскаго, 48 л., рд. Сенгилеевск. у., въ с. Нижнемъ- Кокѣ. — Иркут. С. П., 134, 135, 1654¹ и 2 ч. 1655 У. и § ІІІ 438 У. о сс., во воем. завод. раб на 4 г. Исп. 2 Апр. 908. | 901 99200 1654¹ У. | 89 5187 169 М. | 99 54956 170 М. и 411 У. о сс. | 95 96824 1655 У. | 87 60901 169 М. | 90 1.18702 1655 У.
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