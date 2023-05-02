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Романов Михаил Романович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романов
Имя
Михаил
Отчество
Романович
Дата исполнения приговора
17 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
18623. РОМАНОВ, МИХАИЛ РОМАНОВИЧ, 33 л. Гр. Демянск. у., Велильск. в., д. Осьянки; — С. 490 отд. стр. б-на В. Вохр. Хищение, лиш. св. 6 м. Осужд. 17 авг. 920.

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