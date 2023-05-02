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Петров Владимир Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Владимир
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
14 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 273
Источник
Скан
Оригинальная запись
10099. Петров Владимир Семенович, 21 г., Псковск. г., Порховск. уч. Ручевск. в. Н. С. 13 отд. г. Ленинграда. Ст. ст. 16, 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 14 мар. 926.

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