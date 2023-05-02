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Гайдаренко Никон Сидоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гайдаренко
Имя
Никон
Отчество
Сидоров
Дата исполнения приговора
19 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
45951. ГАЙДАРЕНКО, НИКОНЪ СИДОровъ. К. Екатеринослав. у., в. и с. Криничевачекъ, 18 л.; — У. Чл. О. С., по 3 уч. Екатеринослав. у., 2 ч. 567 У., 12 и 178 М., тюр. 2 м. Исп. 19 Мая 905.

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