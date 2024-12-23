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Охорзин Петр Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Охорзин
Имя
Петр
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
15 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
34323. ОХОРЗИНЪ, ПЕТРЪ ЕФИМОВЪ. К. Верхотурск. у., Топорковск. в., д. Охорзина, 24 л.; — Екатеринбург. О. С., 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 15 Марта 905.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
С 1878 по 1882
Неизвестно

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