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Брузга Осип Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брузга
Имя
Осип
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
130338. брузга, осипъ Ивановъ. К. Бѣлостокск. у., Ясвильск. в., д. Дзендзіолова, 42 л.; — У. Чл. Гроднен. О. С. по Бѣльск. у. 30 Апр. 909, 2 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 15 Окт. 909.

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