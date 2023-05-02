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Куприн Моисей Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куприн
Имя
Моисей
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
06 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
7614. КУПРИН МОИСЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 29 л., г. Баталпашинска. Карачаево-Черкеск. Облсуд. Ст. ст. 94, 105, 106, лиш. св. 1 г. Исп. 6 апр. 923.

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