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Чирка Федор Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чирка
Имя
Федор
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 452
Источник
Скан
Оригинальная запись
141265. ЧИРКА, ФЕДОРЪ СТЕПАНОВЪ. К. Дубенск. у., Олыкск. в., с. Покащева, 50 л.; — М. С. 3 уч. Дубенск. окр. 18 Сент. 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 3 Окт., счит. ср. съ 18 Сент. 909. | 17 Мая 906 г. М. С. 3 уч. Дубенск. окр. — тюр. 3 м.

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