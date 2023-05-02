Гусев Тихон Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусев
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 18 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102158. ГУСЕВЪ, ТИХОНЪ НИКОЛАевъ, 48 л. Сс.-п. Балаган. у., Коноваловск. в., с. Кузнецова, рд. Калужск. у., Бобровск. в., въ с. Воликахъ; — Читин. О. С., 5 Авг. 910, 1452, 13 и 4 п. 1453 У., ка торж. раб. 15 л. Исп. 18 Іюля 911. | 99 92459 1641 У. | 95 69587 170 М. | 98 13599 172 М. | 94 18164 169 М.
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