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Красилов Павел Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Красилов
Имя
Павел
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
6958. КРАСИЛОВ ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ, 29 л., Яранск. у., Малошалайск. в., д. Шатаехи, б. Екатеринбургск. Губсуд, Ст. ст. 110 и 171, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 13 окт. 923.

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