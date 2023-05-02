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Кремков Александр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кремков
Имя
Александр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
05 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
7023. КРЕМКОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 30 л., Великолуцк. у., Загарск. в., д. Торопово, Особ. сес. Н. С. Великолуцк. у., Ст. ст. 16 ч. з, 143, лиш. св. 3 г., Исп. 5 янв. 923.

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