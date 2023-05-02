Кремков Александр Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кремков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 05 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7023. КРЕМКОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 30 л., Великолуцк. у., Загарск. в., д. Торопово, Особ. сес. Н. С. Великолуцк. у., Ст. ст. 16 ч. з, 143, лиш. св. 3 г., Исп. 5 янв. 923.
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