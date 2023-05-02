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Лавренко Николай Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лавренко
Имя
Николай
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
6073. ЛАВРЕНКО НИКОЛАй АЛЕКСАНДРОВИЧ, 22 л., Полтавск. г., Золотоношск. окр., Переяславск. в., с. Сосновки. В. Т. 2 кав. корп. Ст. ст 180 п. «е», 3 ч. 208, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 31/ХІІ—23.

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