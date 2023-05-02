Шубин Алексей Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шубин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 01 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 368
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12226. ШУБИН, АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 32 л. Гр. Малмыжск. у., Водзимонск. в., д. Новой-Бии; — Н. С. 7 уч. Малмыжск. у. Пьянство, лиш. св. 1 г. Исп. 1 апр. 920.
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