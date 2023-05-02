Сафронов Иван Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сафронов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 302
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10330. САФРОНОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 29 л., б. Симбирск. у., Подкуровск. в., с. Екатериновки, б. Симбирск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 15/І — 24.
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