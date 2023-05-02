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Сафронов Иван Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сафронов
Имя
Иван
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
15 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 302
Источник
Скан
Оригинальная запись
10330. САФРОНОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 29 л., б. Симбирск. у., Подкуровск. в., с. Екатериновки, б. Симбирск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 15/І — 24.

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