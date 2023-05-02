Волейко Андрей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волейко
- Имя
- Андрей
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48005. ВОЛЕЙКО, АНДРЕЙ (внѣбр. ) (онъ же Волейшо), 44 л. Лиш. ос. пр. не прип., рд. Виленск. у., Янишск. в., въ д. Майранцевъ; — Виленск. О. С., 26 Янв. 911, 152 и 1 ч. 1654² У., арест. отд. 1 г. Исп. 16 Марта 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 2126. 908 46811 170¹ М. | 95 87394 1647 У. 908 2002 169 М | 93 95923 1647 У. 907 30313 169 М. | 91 1917 170 М. 99 17284 170 М. | 85 60571 169 М.
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